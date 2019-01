Meer passagiers en vracht op luchthaven Oostende-Brugge

Het aantal passagiers in 2018 lag met 420.000 in de lijn van het topjaar 2016. "Dat is 15 procent beter dan de 365.000 van 2017 en bijna even goed als in 2016, toen na de aanslagen in Zaventem", zegt Vanessa Flamez van de luchthaven Oostende-Brugge. "Die goede cijfers kunnen we voornamelijk verklaren door de vollere vluchten van Tui-Fly enerzijds en anderzijds ook 2 nieuwe bestemmingen: Sharm-El-Sheik en Hurghada. Daarnaast hebben we ook de nieuwe activatie van Djerba en Enfidha in Tunesië. Verwacht wordt dat het aantal passagiers verder zal stijgen.

Nachtverbod vracht

Ook het vrachtvervoer ging er met 28.000 ton flink op vooruit. Maar nu luide vrachtvliegtuigen ’s nachts voorlopig niet meer mogen vliegen op Oostende, dreigt er een economisch probleem. Volgende dinsdag valt daarover mogelijk een beslissing.