Meer ongevallen met speedpedelecs

Vorig jaar waren er nog nooit zo veel ongevallen met speedpedelecs: 658 in totaal. Dat komt neer op bijna twee ongevallen per dag. Op vijf jaar tijd is het aantal meer dan verviervoudigd. Ook in West-Vlaanderen gaat het om een enorme stijging van 4 ongevallen in 2017 naar 80 in 2022.

Speedpedelecs zijn haast niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Dat blijkt ook uit de cijfers die parlementslid voor Vooruit Annick Lambrecht opvroeg. 2022 was een recordjaar voor de verkoop van speedpedelecs met maar liefst 17. 592 nieuwe inschrijvingen. “Het is uiteraard positief dat steeds meer mensen de wagen inruilen voor de fiets, maar we moeten absoluut meer oog hebben voor de verkeersveiligheid van fietsers”, stelt Annick Lambrecht uit Brugge.

Meer zwaargewonden

Sinds 2018 stijgt het aantal ongevallen met speedpedelecs voortdurend, met een recordaantal van 658 ongevallen in 2022. Op vijf jaar tijd is het aantal ongevallen met een speedpedelec meer dan verviervoudigd, van 155 in 2018 tot 658 in 2022.

Ook in de provincie West-Vlaanderen neemt het aantal ongevallen met speedpedelecs toe. In 2017 ging het om 4 ongevallen met een speedpedelec. In 2022 waren dat er al 80. Ook het aantal zwaargewonden in ongevallen met een speedpedelec blijft toenemen. Waar er in 2017 nog geen zwaargewonde slachtoffers vielen in West-Vlaanderen, zijn dat er in 2022 23.

Diezelfde tendens zien we ook bij het aantal lichtgewonde slachtoffers bij ongevallen met speedpedelecs. Dat aantal steeg van 4 slachtoffers in 2017 naar 79 slachtoffers in 2022. Eén ongeval liep bovendien fataal af, met een dodelijk slachtoffer.

"Vlaamse regering moet ingrijpen"

“We mogen deze cijfers niet negeren", stelt Lambrecht. "De Vlaamse regering moet ingrijpen en werk maken van betere en aangepaste fietspaden, die veilig zijn voor àlle fietsers."

Lambrecht denkt dan bijvoorbeeld aan een snelheidslimiet in de bebouwde kom van 30 km/u en om daar speedpedelecs te verplichten de weg te gebruiken in plaats van het fietspad. "Daarnaast kunnen nieuwe gebruikers door een cursus gewezen worden op de gevaren en risico’s."