Meer ongevallen aan proefopstelling Oudenaardsesteenweg

In Kortrijk gebeuren aan de proefopstelling ter hoogte van het op- en afrittencomplex op de Oudenaardsesteenweg meer ongevallen dan voordien. Terwijl die proefopstelling net voor minder ongevallen moest zorgen. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

Thomas Detavernier, politiezone Vlas: "Uit die objectieve cijfergegevens blijkt dat er wel iets meer ongevallen zijn sinds de proefopstelling. Sinds de start van de proefopstelling, in oktober 2021 dus, zijn er zes ongevallen gebeurd waar de politie een proces verbaal heeft opgemaakt. Een proces verbaal wordt opgesteld wanneer er mensen gewond zijn geraakt. We hebben ook de gewone interventies zonder proces verbaal en dat zijn er natuurlijk heel wat meer."

De opstelling kwam er omdat bestuurders die van de E17 komen moeilijk het verkeer op de Oudenaardsesteenweg (N8) konden inschatten. Nemen de bestuurders de eerste oprit naar de E17, of de tweede oprit van de R8?Met gele paaltjes schrapt het Agentschap één van de twee rijstroken.

"Niet door proefopstelling, wel door rijgedrag"

Volgens dat Agentschap worden de recente ongevallen vooral veroorzaakt door het rijgedrag en niet zo zeer door de opstelling. Eveline Vandecaetsbeek, Agentschap Wegen en Verkeer: "Naar ons gevoel is dat nog altijd een meer veilige situatie. Als je van de E17 komt, moet je eigenlijk maar met één rijstrook rekening houden. Toch zien we nu dat er nog heel wat ongevallen gebeuren, maar die hebben telkens te maken met verkeer dat de verkeersregels aan zijn laars lapt. Verkeer dat van de E17 komt moet het verkeer op de N8 voorrang geven, zowel fietsers als automobilisten.

Het Agentschap is van plan tegen de zomer de weg definitief zo in te richten wat eventuele verwarring helemaal moet wegnemen. Volgende maand is er wel nog een evaluatie met de stad Kortrijk.