"Meer mogelijkheden nodig voor asbezorging op waterwegen"

Dat kan op afgebakende plaatsen zoals begraafplaatsen, maar er zijn ook natuurbegraafplaatsen en urnevelden in bossen bijvoorbeeld. Ook asverstrooiingen op zee zijn intussen gemeengoed geworden, maar wist je dat het ook op de Schelde kan?

De stad Antwerpen bijvoorbeeld liet daarvoor een locatie inrichten aan de Scheldekaaien waar het mogelijk is om de as van een overledenen via een biologisch afbreekbare urne aan de rivier toe te vertrouwen. Ook in Temse kan het al en andere steden en gemeenten bekijken wat mogelijk is. Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) uit Izegem pleit er intussen met zijn collega Peter Wouters voor om daarvoor meer mogelijkheden te creëren, ook op andere rivieren en kanalen.