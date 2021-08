Meer middelen voor extra kinderverzorgers in de kleuterklas

Tot nu toe kregen kleine kleuterscholen geen middelen voor kinderverzorging, maar daar komt nu verandering in: elke kleuterschool krijgt voortaan een minimumaantal uren. "We geven alle kleuteronderwijzers extra ondersteuning in de klas", zegt minister Weyts. "Zo kan de kleuterklas echt een warm leerbad zijn, waar elk kind de nodige aandacht krijgt." Kinderverzorgers kunnen zorgtaken overnemen van de kleuteronderwijzers, zodat zij meer tijd vrijhouden voor hun kerntaken.

Sinds januari 2020 is er 71 miljoen euro extra per jaar bijgekomen voor de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs. Sinds september 2020 is er nog eens 23 miljoen extra per jaar bijgekomen voor de aanstelling van zorgcoördinatoren in het basisonderwijs. Weyts trekt nu nog eens extra middelen uit voor extra kinderverzorgers in het kleuteronderwijs. De middelen komen er meteen bij de start van het nieuwe schooljaar bij. Op kruissnelheid gaat het om nog eens 23 miljoen extra per jaar: bijna een verdubbeling van het huidige budget voor kinderverzorging in het kleuteronderwijs (28 miljoen per jaar).