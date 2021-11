Meer inbraken in auto's: politie waarschuwt

In Oostende ziet de politie dat er de jongste tijd meer wordt ingebroken in auto's. De jongste maand zijn veertig auto-inbraken gemeld. "Sluit je wagen goed af en laat niets waardevols liggen", roept de politie op.

“We doen er alles aan om daders te strikken, maar voorkomen is altijd beter dan genezen”, benadrukt korpschef Philip Caestecker. Ook de dienst Veiligheid van de stad blijft niet bij de pakken zitten.

Aantal auto-inbraken stijgt

In de maand oktober is er sprake van 41 gevallen, de teller voor de maand november staat voorlopig op vijftien. De afgelopen dertig kalenderdagen noteerde de politie precies veertig auto-inbraken, zegt de Politie Oostende.

“Het is opvallend dat de curve na de zomermaanden en met ingang van de donkere herfst- en winterperiode lichtjes toeneemt. Zo waren er in september ‘maar’ negentien soortgelijke inbraken”, zegt Kris Allary, commissaris van het Lokaal Informatiekruispunt.

“We willen de cijfers zeker niet dramatiseren – al is elke case er eentje te veel, natuurlijk. Het aantal gevallen ligt voor oktober dit jaar bijvoorbeeld zo’n 25 procent lager in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Toch is het onze plicht als politie om de inwoners te informeren en te helpen om dit soort inbraken te vermijden.”

Goed sluiten

Het advies van de politie is heel simpel: laat waardevolle spullen nooit onbewaakt in de wagen liggen en sluit je voertuig steeds correct af.

“Diefstal uit voertuigen gaat niet noodzakelijk gepaard met het forceren van sloten of het ingooien van ruiten”, geeft operationeel directeur Hannelore Hochepied mee.

“We zien verschillende gevallen zonder sporen van braak. Het gebeurt dat mensen simpelweg uit verstrooidheid vergeten hun auto te sluiten. Wanneer iemand met slechte intenties vervolgens door een straat wandelt en aan alle portierklinken voelt, is een diefstal zo geschied. In enkele gevallen zouden dieven gebruik maken van een apparaatje om automatische sloten te ontgrendelen. Op zo’n moment heb je beter niks waardevol in je wagen liggen.”

De politie benadrukt dat inwoners verdachte gedragingen in hun straat of wijk steeds mogen melden via het nummer 101.

(lees verder onder de foto)

Controles

Er is een goeie samenwerking met de stadsdienst Veiligheid, benadrukt schepen van Samenleven Maxim Donck.

“Onze gemeenschapswachten voeren opnieuw controles uit en letten daarbij op het zichtbaar achterlaten van waardevolle voorwerpen in geparkeerde wagens. Is dat het geval, dan nemen ze onmiddellijk contact op met de politie. Zij kunnen op hun beurt de eigenaar van het voertuig verwittigen. Tijdens deze controlerondes zijn de gemeenschapswachten ook waakzaam voor verdachte gedragingen.”

Via de wijkkantoren, ontmoetingscentra en andere stadgebouwen worden ook sensibiliserende flyers verspreid met de boodschap ‘Uw wagen is geen uitstalraam’.

“Het advies dat we meegeven is niet nieuw, maar het wederom onder de aandacht brengen is toch o zo belangrijk. Als kuststad met de meeste inwoners, tweedeverblijvers en toeristen kan zo’n heldere boodschap echt wel het verschil maken”, merkt burgemeester Bart Tommelein op.

Eindejaarinkopen

Tussen 1 januari 2020 en midden november van dit jaar noteerde de politie in totaal 485 feiten. Daarbij werden 1.526 voorwerpen gestolen.

In de meeste gevallen (284) gaat het om cash geld en bankkaarten. Ook lederwaren, zoals portefeuilles en handtassen (169) zijn vaak buitgemaakt, net als computers (104) en gsm’s (104).

“We stellen steeds alles in het werk om de daders te vatten, al is voorkomen altijd beter dan genezen”, besluit korpschef Philip Caestecker. “Zeker met eindejaar in aantocht – een periode waarin veel verplaatsingen gebeuren om inkopen te doen – willen we onze oproep kracht bij zetten.

Oostendenaars mogen steeds rekenen op de hulp van onze diensten, anderzijds kunnen burgers bij het opvolgen van de eenvoudige tips mogelijks erger voorkomen.”