Meer huisverboden tijdens lockdown

Sinds 2012 voorziet de wet in een tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld. Door de daders bij het gezin weg te halen, kunnen de slachtoffers beter beschermd worden in hun eigen omgeving. Het aantal huisverboden is de laatste jaren in ons land fors toegenomen. Van slechts 38 in 2015 tot 242 in 2019. En ook in het afgelopen coronajaar zet de stijging zich dus door. Politie en parket kunnen sinds begin dit jaar bovendien sneller optreden. Elk dossier wordt binnen de 14 dagen behandeld door de familierechtbank.

Sp.a-kamerlid Melissa Depraetere uit Harelbeke vroeg eergisteren aan justitieminister Van Quickenborne een gelijke aanpak van intrafamiliaal geweld over het hele land.