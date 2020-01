Op de vierde dag van de staking van ACOD bij openbaarvervoermaatschappij De Lijn is er in West-Vlaanderen toch iets meer hinder.

Ongeveer 25 procent van de ritten rijdt niet. "De vorige dagen was er in West-Vlaanderen niet veel hinder, nu zien we wel een impact in heel de provincie", klinkt het bij de persdienst. De stakingsaanzegging van de socialistische vakbond loopt nog tot en met morgen. Hoe groot de hinder vrijdag zal zijn, blijft onduidelijk. Reizigers kunnen best de realtime-informatie raadplegen op de haltepagina's op de website en in de app van De Lijn.