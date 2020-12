Meer groen in West-Vlaanderen met hulp van minister Demir

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) trekt opnieuw anderhalf miljoen euro uit voor 20 projecten die zorgen voor ‘Natuur in je buurt’. De minister focust deze keer ook op natuuroplossingen die aan maatschappelijke noden tegemoetkomen.

Meermaals per jaar lanceert Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir via Natuur en Bos projectoproepen waarmee ze investeert in meer natuur dichtbij de mensen. De steun die ze vandaag toewijst focust op natuuroplossingen die niet alleen zorgen voor meer groen, maar die ook duidelijke maatschappelijke noden opvangen.

Groen levert namelijk een belangrijke bijdrage voor zowel psychisch welzijn en stress- en agressiereductie. Zo komt er meer groen bij woonzorgcentra en andere zorginstellingen, maar ook bij gevangenissen en scholen.

Groen in West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen wordt op 6 verschillende plaatsen geïnvesteerd in meer groen: