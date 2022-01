Meer Franstalige Belgen en Nederlanders aan onze kust

Westtoer en de toeristische sector aan de Kust kijken tevreden terug op een ongewone, maar degelijke kerstvakantie. Er werden in die periode zo’n 600.000 dagjestoeristen en 1,8 miljoen overnachtingen geteld.

Deze kerstvakantie zakten ongeveer 600.000 dagtoeristen naar de kust af. Dat zijn er iets minder dan in ‘het normale jaar’ 2019 en daar zit het natte weer vermoedelijk voor iets tussen.

Daarnaast registreerde de Kust ongeveer 1,8 miljoen overnachtingen. Hiermee scoort de kerstvakantie duidelijk beter dan in het moeilijke jaar 2020, en zelfs beter dan in 2019. Vakantiewoningen blijven dan ook populair en ook de tweede verblijvers zakten massaal af naar de kust.

Bestemming voor de vier seizoenen

“De Kust biedt ook in de winter unieke troeven en blijft zich meer dan ooit positioneren als een bestemming voor de vier seizoen. Het originele en kwalitatieve aanbod in de tien kustgemeenten wordt door een breed publiek erg geapprecieerd”, verklaart Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer, de succesvolle kerstvakantie.

Franstalige Belgen en Nederlandse vakantiegangers

Opvallend: deze kerstvakantie kwamen ongeveer 25 à 35 procent van de Belgische vakantiegangers uit Wallonië of Brussel. Ook heel wat Nederlanders vonden de weg naar de Belgische kust. Bij de online hotelboekingen neemt het aandeel Nederlanders toe van 4 procent in de afkoelingsweek naar 7,5 procent in de week na Nieuwjaar.