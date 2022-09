Meer economische werkloosheid door energiecrisis

Voor het eerst in jaren duikt de economische werkloosheid weer op, ook in West-Vlaamse bedrijven. Het gaat vooral om bedrijven die veel energie gebruiken bij het productieproces.

Dat is onder meer zo in de metaalsector. Ook bij Vesuvius in Oostende, een bedrijf dat keramische onderdelen produceert voor de staalindustrie, draaien de ovens niet op volle toeren. Johannes Haandrikman, CEO Vesuvius Oostende: "We hebben 50% minder productie. We zitten in het regime van tijdelijke werkloosheid. Dat is momenteel één week op twee, dat is een heel andere organisatie dan de normale productie. Ik voorzie geen verbetering de komende maanden, de energiekosten zullen enkel toenemen, de winter staat voor de deur."

De zware ovens verbruiken een pak aardgas. De energiefactuur van Vesuvius is verviervoudigd, en ook de klanten, zoals de Arcelor Mittal Staalfabriek, staan op de rem. "Die hebben in de laatste maanden toch kosten die zijn verelfvoudigd. En die voorzien dat het eind dit jaar 15 maal zo duur zal zijn om producten te produceren. De energiekosten zijn toch 50 procent van de productiekosten. We voelen sterk een neiging om te verminderen."

Motor sputtert

De fabriek helemaal stilleggen is hier nog niet aan de orde. Maar de motor sputtert wel bij meer West-Vlaamse metaalbedrijven. "Op vandaag zien we voor het eerst in jaren economische werkloosheid. Elke week komen er bij. Ik had twee weken geleden een bedrijf in Lichtervelde dat sinds jaar en dag geen economische werkloosheid had. Op vandaag is er een afdeling die één dag per week stempelt, een andere één week op de vier."

Werknemers verliezen een deel van hun inkomen, meer dan tijdens corona. Yves Allewaert, ABVV Metaal West-Vlaanderen: "De corona-overmacht was voor de werknemer voordeliger en makkelijker: de uitkeringen waren hoger en er waren weinig administratieve verplichtingen.

Naast de peperdure energiekosten kampen veel bedrijven ook nog met de vertraagde levering van onderdelen.