Meer dodelijke slachtoffers in verkeer

In West-Vlaanderen zijn vorig jaar drie mensen meer gestorven in het verkeer dan het jaar ervoor.

Dat blijkt uit de Verkeersveiligheidsbarometer van Veiligheidsinstituut Vias Institute.

Sterke daling aantal verkeersdoden in Antwerpen, forse stijging in Limburg

De evolutie van het aantal verkeersdoden verschilt sterk van provincie tot provincie in Vlaanderen. In de provincie Antwerpen was er een grote daling (-23 doden), terwijl er in Limburg net veel meer slachtoffers te betreuren vielen (+17 doden). In Oost-Vlaanderen (-1), Vlaams-Brabant (-2) en West-Vlaanderen (+3) waren de verschillen ten opzichte van 2017 beperkt. Het aantal letselongevallen steeg vooral stevig in Limburg (+8,5%) en Antwerpen (+5,3%).

Het aantal verkeersdoden is vorig jaar met 7,4 procent gedaald. Het aantal verkeersdoden ligt op het laagste niveau ooit, al zijn er wel enkele onrustwekkende tendensen. Zo is het aantal doden bij de senioren wel gestegen, net als bij de motorrijders en de fietsers. Bovendien is het aantal ongevallen na jaren van daling opnieuw gestegen.