Meer dan een uur aanschuiven op A19 door werken

Het Agentschap Wegen en Verkeer herstelt enkele putten in het wegdek op de rechterrijstrook richting Kortrijk, van voor het op- en afrittencomplex van Wervik tot in Menen. Het verkeer moet over de andere rijstrook. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. De werken zijn vandaag begonnen en duren afhankelijk van het weer zeker nog tot vrijdag. (lees verder onder het kaartje)

Meer verkeershinder dan verwacht

Automobilisten stonden vandaag al van voor Zonnebeke aan te schuiven. De wachttijd liep op tot meer dan een uur. ‘De hinder is groter dan we verwacht hadden,’ zegt Dirk Vanhuysse van het Agentschap Wegen en Verkeer. ‘Zeker omdat we toch aan het begin staan van de zomervakantie. Maar we vermoeden dat mensen die vandaag staan aan te schuiven, vanaf morgen voor een alternatieve weg gaan kiezen. Dat zou toch voor wat minder verkeersellende moeten zorgen op de A19.’