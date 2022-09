Meer dan 6500 bestuurders mogen zich aan GAS-boete uit Blankenberge verwachten

De hele zomervakantie was het grootste en drukste deel van de binnenstad in Blankenberge verkeersvrij overdag en 's avonds. Wie zich daar niet aan hield werd beboet. In nog geen maand tijd kregen 6605 bestuurders een GAS-boete.

Burgemeester Björn Prasse: “We hebben deze maatregel ingevoerd uit veiligheidsoverweging. ANPR-camera’s, slimme camera’s die de nummerplaten automatisch lezen, detecteerden of bestuurders al dan niet een vergunning hadden om in de verkeersluwe zone te rijden."

In de maand juli werden nog geen boetes uitgeschreven. "Het was de bedoeling om bestuurders te sensibiliseren over de nieuwe regelgeving. Dagelijks reden gemiddeld 500 bestuurders het autoluwe centrum binnen. Vanaf 8 augustus kregen zo'n 6600 bestuurders een GAS-boete van 58 euro in de bus.

Andere GAS-boetes

Daarnaast waren er ook andere GAS-overtredingen. De meeste overtredingen gingen naar de categorie 'andere', zoals baden in niet-bewaakte zones, foutief achterlaten van afval... Daarnaast zijn ook sluikstorten en honden zonder leiband een probleem.

Björn Prasse: “Naast de effectieve boetes werden voornamelijk mondelinge waarschuwingen gegeven. Enerzijds zetten we daarmee in op bewustwording, anderzijds is het niet altijd mogelijk om zomaar een GAS-boete uit te schrijven.