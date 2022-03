Meer dan 50 Shop&Go-plaatsen extra in Torhout

In Torhout zijn er sinds vandaag meer dan 50 parkeersensoren in actie voor een nieuw Shop en Go project. De stad wil volop inzetten op vernieuwing in het centrum en daar hoort hedendaags parkeren bij.

Een sensor registreert of je niet langer dan 30 minuten blijft staan op de speciale parkeerplaats om snel wat inkopen te doen.

"Dat past in de stadskernvernieuwing," zegt burgemeester Kristof Audenaert. "We zijn de Markt aan het heraanleggen. Daarin willen we een nieuwe modern parkeerbeleid. Shop&go is 30 minuten gratis parkeren en volgend jaar schaffen we ook het betalend parkeren af." Een groot stuk daarvan wordt dan blauwe zone.

Op de burg in Torhout zijn de eerste vijf shop&go-sensoren geïnstalleerd. Er komen er nog vele tientallen bij op de Markt, die is nu nog in volle heropbouw. Het project moet wat shoppingscomfort bieden, zowel voor de klanten als de handelaars in Torhout.

