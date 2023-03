Meer dan 25.000 toeschouwers verwacht voor musicalspektakel Marie Antoinette

In september wordt wellicht het grootste musicalspektakel ooit in onze provincie opgevoerd: Marie Antoinette.

En daarvoor wordt een reusachtig drijvend ponton met decor gebouwd aan het kasteel van Wijnendale in Torhout. Er worden meer dan 20.000 toeschouwers verwacht. En gisteravond is de volledig cast bekend gemaakt. Liesbeth Roose uit Tielt speelt de hoofdrol van Marie Antoinette.

Marie-Antoinette is het fascinerende verhaal van de laatste koningin van Frankrijk, die wegens hoogverraad veroordeeld en onthoofd werd. In de productie duikt heel wat West-Vlaams musicaltalent op. De musical speelt zich af rond de slotgracht van het Kasteel van Wijnendale. Er wordt een groot decor opgetrokken op een drijvend ponton. Het kasteel is tijdens de Franse Revolutie ook bezet geweest door de Fransen.