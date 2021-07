In de Porseleinhallen in Wevelgem was er vandaag een open vaccinatiedag.

Jongeren van 16 tot 25 mochten er zonder afspraak een eerste spuitje laten zetten. Meer dan 200 jongeren gingen daar op in, al kregen de meesten wel al hun uitnodiging in de bus. In Wevelgem kregen 9 op 10 volwassenen al hun eerste prik, en straks is het de beurt aan de 12- tot 15-jarigen.