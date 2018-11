Meer dan 20 klachten tegen plaatser zonnepanelen

“Het werk van een oplichter”, klinkt het. De zaakvoerder weerlegt.

Het Oostendse bedrijf werd in april 2017 opgericht door Kevin H., maar werd pas operationeel begin dit jaar. De contracten kwamen binnen, maar rond de zomer doken de eerste problemen op. Verschillende klanten betaalden een voorschot, variërend van 2000 tot 5.000 euro, maar nadien bleef het stil. “Voordien was er heel veel contact. Maar van zodra het voorschot betaald werd, viel dat weg”, zegt Diederik D’Hert uit Houtave. Vrij snel werd duidelijk dat Diederik niet alleen stond. Het Oostendse bedrijf leek overal dezelfde tactiek toe te passen. Na het betalen van het voorschot werd telkens een datum geprikt om de zonnepanelen te plaatsen, maar die werd altijd uitgesteld. “Om allerhande redenen. Er was al een stockbreuk bij de leverancier, dan weer had een technieker zich gekwetst, dan was het te mooi weer. Er was altijd wel iets”, klinkt het bij de gedupeerden.

In totaal zo’n 25 à 30 gedupeerden wachten vandaag nog steeds op de plaatsing van hun zonnepanelen. Via sociale media kwamen ze in contact met elkaar. Zeker twintig van hen diende al klacht in. De gedupeerden zijn verspreid over gans Vlaanderen. Zaakvoerder Kevin H. zit verveeld met de zaak. Volgens hem is hijzelf slachtoffer van onderaannemers die hem in de steek lieten. “Ons bedrijf zorgde voor de verkoop, voor de plaatsing deed ik een beroep op een derde partij. Drie verschillende onderaannemers hebben me echter achtereenvolgens in de steek gelaten. Hierdoor kon er tussen juni en september niets geplaatst worden, maar de bestelbonnen liepen wel binnen. Met alle gevolgen van dien”.

"Ik ben geen oplichter"

Kevin kon zijn afspraken niet nakomen, en op sociale media regende het klachten omdat men na het betalen van het voorschot niets meer hoorde. “Eén persoon heeft alles in gang gestoken en stookt andere klanten op. We hebben al zo’n 24 installaties wél correct geplaatst, maar dat verzwijgt men. Ik word afgeschilderd als oplichter, maar zo ben ik niet”.

Kevin hoopt de gedupeerden alsnog tegoed te komen. “De berichten op internet doen ons bedrijf niet goed, want de bestellingen blijven hierdoor uit. Toch zoek ik dag en nacht naar oplossingen. Het is de bedoeling om tegen 16 januari alle bestelde panelen geplaatst te hebben met eigen medewerkers. Als de klanten mij het vertrouwen en de kans willen geven tenminste. In faling gaan wil ik vermijden, want dan zijn de klanten zeker de dupe”.