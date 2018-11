Meer dan 170.000 bezoekers voor stadsfestival Play

Het eerste internationale stadsfestival Play in Kortrijk klokt af op ruim 170.000 bezoekers en daarmee is de stad erg tevreden.

Het reële aantal bezoekers ligt bovendien nog een stukje hoger, omdat niet alle bezoekers aan alle kunstwerken geteld werden. Het stadsfestival liep zo’n 5 maanden in de Kortrijkse binnenstad en toonde 60 kunstwerken. Populairst was het werk in de Broeltoren. Maar ook de confetti-installatie in de Academie kon op hele wat bezoekers rekenen, net als het bed op de Grote Markt van de New Yorkse Jennifer Rubbel. Ter vergelijking: de Triënnale in Brugge lokte zo’n 378.000 bezoekers, maar drie jaar geleden waren dat er nog maar 63.000. Kortrijk koopt twee werken aan: een zitbank en de muziekinstallatie Sing Sing.