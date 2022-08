Meer dan 1200 skeletten ontdekt na opgravingen OLV-kerkhof in Brugge afgrond

Na elf maanden zijn de archeologische opgravingen aan het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof in Brugge afgerond. Het duurde uitzonderlijk lang omdat het om delicaat werk ging en de archeologen ook heel veel terugvonden. In totaal gaat het om meer dan 1200 skeletten.

In mei vorig jaar werd bijvoorbeeld een grafkelder met fresco's uit de veertiende eeuw blootgelegd. In totaal ontdekten archeologen er drie, waarvan een te zien zal zijn in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Ook zijn er de drie intacte antropomorfe graven, dat zijn graven met de vorm van een menselijke omtrek. Nu volgt een studie van twee jaar waarin de archeologen meer willen te weten komen over het leven en de gezondheid van de Bruggeling, want maar liefst 9 eeuwen lang zijn hier mensen begraven.