Meer dan 1.200 interventies door storm Odette

Niet alleen aan de kust, maar ook in de Westhoek hadden de hulpdiensten de handen vol met de doortocht van Odette. Alles samen moest de brandweer meer dan 1.200 uitrukken in onze provincie.

De eerste oproepen kwamen al gisterenmiddag binnen, en naarmate de storm aan kracht wint, krijgen de hulpdiensten ook meer werk. Het gaat meestal om schade aan gebouwen, weggewaaide panelen of stukken dak en omgewaaide bomen. De eerste najaarsstorm komt deze herfst heel vroeg: veel bomen dragen nog bladeren en vangen daardoor veel wind vangen met omgewaaide en geknakte bomen tot gevolg.

Veel neerslag

Aan de kust moest de brandweer ook tussenkomen om een aantal wegen af te sluiten door opwaaiend zand. Ook de kusttram raakte op verscheidene plaatsen in de problemen door zandophopingen op de sporen. Naast flinke windstoten viel er ook veel neerslag in de Westhoek. Op sommige plaatsen was dat zelfs 45 liter per vierkante meter, een hoeveelheid die anders in drie weken tijd valt.