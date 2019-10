Meer dan 100 soldaten worden deze week herbegraven

Vandaag worden er twee soldaten herbegraven in Ieper en morgen dertien in Wijtschate. Vrijdag om 14 uur worden een 100-tal Duitse militairen bijgezet in het massagraf in Langemark.

Het ‘Deutscher Soldatenfriedhof’ in Langemark is bijzonder aangrijpend. Achter de monumentale poort van roze Weserberg-zandsteen liggen ruim 44.000 Duitsers begraven, van wie bijna 25.000 in een massagraf. Meer dan 3.000 studenten-vrijwilligers van het 22ste t.e.m. 27ste Reservekorps vonden hier hun laatste rustplaats. Ze sneuvelden in oktober en november 1914 tijdens herhaalde aanvallen in de Eerste Slag bij Ieper. Door het grote aantal studenten onder deze vrijwilligers, kreeg de begraafplaats de naam 'Studentenfriedhof'.