Meer dan 100 nieuwe bieren te proeven op het Brugs Bierfestival

In Brugge vond de 15e editie plaats van het Brugs Bierfestival. Meer dan 100 bieren konden er geproefd worden. Dit keer mocht Federaal Minister van Financiën Vincent van Peteghem het festival officieel openen.

60 standhouders schenken maar al te graag hun bieren uit aan de bezoekers. Dit jaar staan er 108 nieuwe bieren op de drankkaart. Het festival trekt dan ook een internationaal publiek aan, vooral Britten, Duitsers en Nederlanders zijn met velen aanwezig. Special guest was Minister van Financiën Vincent van Peteghem. Hij mocht het lintje doorknippen om de toegestroomde massa op het festival los te laten. Naast Van Peteghem was ook Marijn de Valck aanwezig, beter bekend als Balthazar Boma uit FC De Kampioenen.

Voorzitter Marc Vandepitte is trots om zoveel nationaliteiten te ontvangen: "Vorig jaar konden we rekenen op 42 verschillende nationaliteiten. Het is een meerwaarde aan ons festival." Ook morgen kunnen bierliefhebbers kiezen uit de 500 bieren die koud staan.