Meer dan 100 getuigen aan het woord op assisenproces Alexander D.

Op 25 juli 2017 beroofde de Nederlander in Moere zijn ex-vriendin en haar grootouders van het leven. De beschuldigde staat ook terecht voor de moord op en de foltering van een Gentse fotograaf.

Alexander Dean trok op dinsdagavond 25 juli 2017 naar de woning van Maïlys Descamps (18) in Moere, een deelgemeente van Gistel. Daar bracht hij zijn ex-liefje met een messteek in de borst om het leven. Ook haar grootouders Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64) werden met messteken van het leven beroofd. De politie werd door een buurman opgeroepen voor een gijzeling, maar de beschuldigde was net gevlucht.

Pas in de vooravond van 26 juli kon Alexander Dean bij toeval ingerekend worden. De bodybuilder werd in een supermarkt in het centrum van Oostende herkend door een veiligheidsagent.

Ondertussen hadden de speurders een verband gelegd met een moord in de nacht van 24 op 25 juli in Sint-Amandsberg. Jeroen Verstraete werd immers net als Maïlys met een messteek in het hart omgebracht. Bovendien bleek dat het meisje meermaals voor de fotograaf had geposeerd, wat blijkbaar niet naar de zin was van de bodybuilder.

De beschuldigde legde enkele dagen na zijn aanhouding bekentenissen af over de vier moorden. Het Gentse dossier werd niet veel later overgeheveld naar Brugge. Bij de verwijzing naar het hof van assisen vroeg de advocate van de familie Verstraete met succes om foltering als bijkomende kwalificatie op te nemen. Het slachtoffer werd voor zijn dood immers acht uur lang in gruwelijke omstandigheden vastgehouden.

Op de preliminaire zitting bleek woensdagnamiddag dat het openbaar ministerie (OM) 84 getuigen wilde laten oproepen. Volgens voorzitter Willem De Pauw wilden alle partijen in totaal zelfs ongeveer 115 getuigen laten horen. Hij stelde zich vooral vragen bij de extra getuigen over de moraliteit van de grootouders van Maïlys. "Mijn cliënte is bezorgd dat haar ouders anders helemaal niet ter sprake zouden komen", reageerde meester Kris Vincke.

Uiteindelijk deed de burgerlijke partij wel afstand van twee getuigen, onder wie een buurvrouw. De broers van Cappon en Vanleene werden dan weer van de lijst van het OM geschrapt, omdat ze eigenlijk al lang geen contact meer hadden met de slachtoffers. Ten slotte drong de verdediging niet verder aan op de getuigenis van de gevangenisaalmoezenier die Dean zal begeleiden tijdens het proces. Ze vroegen wel om de moeder en de zus van de beschuldigde als getuigen op te roepen.

Tijdens het assisenproces wordt Alexander Dean verdedigd door meester Johan Platteau en meester Brecht Horsten. Meester Jef Vermassen treedt op als burgerlijke partij voor de vader van Maïlys Descamps. Haar dooppeter wordt bijgestaan door meester Virginie Cottyn. Meester Kris Vincke stelde zich burgerlijke partij voor Jasmijn Cappon, die bij de feiten haar dochter en haar beide ouders verloor. De belangen van de familie Verstraete worden verdedigd door meester Natalie Aernoudts.

De voorzitter doet op 9 maart om 14 uur uitspraak over de getuigenlijst. Daarna gaat het proces op dinsdag 3 mei verder met de samenstelling van de volksjury. Op vrijdag 6 mei zal procureur-generaal Serge Malefason zijn lijvige akte van beschuldiging voorlezen. Het proces zal wellicht twee weken in beslag nemen. Alexander Dean riskeert levenslange opsluiting.