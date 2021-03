Meer Covidpatiënten in AZ Zeno en AZ Groeninge

Ook in AZ Groeninge in Kortrijk is het aantal covidpatiënten lichtjes gestegen. Het is druk maar alles is er onder controle. In Jan Yperman in Ieper lagen er gisteren 14 Covidpatiënten waarvan vier op intensieve zorgen. Dat is een lichte stijging in vergelijking met vorige week. Vandaag is dat aantal gezakt naar 10 waarvan 3 op intensieve zorgen. De aantallen schommelen, van een duidelijke stijging is hier niet echt sprake.

Daling

In de andere West-Vlaamse ziekenhuizen daalt het aantal patiënten dat met corona besmet is.

In AZ West in Veurne liggen er acht patiënten met corona, waarvan twee op intensieve zorgen. Drie patiënten komen uit Frankrijk. Ook in AZ Delta in Roeselare met 2 campussen in Roeselare, 1 in Menen en 1 in Torhout zien ze een lichte daling. Vorige week telden ze nog een zeventigtal coronapatiënten, nu is dat gezakt naar 60.

In AZ Damiaan in Oostende zijn vandaag 17 patiënten met corona opgenomen in het ziekenhuis, waarvan vier op intensieve zorgen. Het aantal schommelt er al enkele dagen rond de 20 en dat is relatief hoog. Het ziekenhuis had enkele weken geleden af te rekenen met een interne uitbraak en de druk blijft er ook nu hoog. Ondertussen is 96 procent van de zorgmedewerkers in AZ Damiaan gevaccineerd. En in de Oostendse campus (Serruys) van het AZ Sint-Jan worden 8 patiënten behandeld na besmetting met het coronavirus, van wie 2 op de afdeling Intensieve Zorgen.

Minder patiënten uit zorgcentra

In alle ziekenhuizen liggen nu minder patiënten uit woonzorgcentra. Dat is een gevolg van de vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra. De leeftijd van de opgenomen patiënten daalt overal, het zijn vooral zestig- en zeventigplussers die nu in het ziekenhuis belanden.