Meer coronacontroles door Politiezone Vlas

Politie in uniform valt meteen op en daarom controleren agenten in burger of reizigers hun mondmasker dragen. Want op piekmomenten is het heel druk rond het station in Kortrijk. De Politiezone Vlas zet extra politiemensen in, die naast de interventieploegen specifiek op de coronamaatregelen controleren: de avondklok, de sluiting, het alcoholverbod, samenscholingsverbod en de mondmaskerplicht.

"Het is zo dat er toch wel meer klachten kwamen van burgers die zich onveilig voelden op de bussen en dat er wat meer inbreuken begonnen te komen. Buschauffeurs kunnen daar zelf niet op reageren. Ze kunnen hulp inroepen van de politie, maar nu is er specifiek een actie met agenten in burger", aldus burgemeester van Kortrijk, Ruth Vandenberghe.