Meer buitenlandse toeristen ontdekken Brugge

Juli was op vlak van bezoekersaantallen een topmaand voor Brugge. "Naar verwachting zullen we meer dan 800.000 bezoekers ontvangen hebben", klinkt het. Een stijging van maar liefst 13 procent aan dagjestoeristen.

De meeste toeristen verbleven een paar uur of één of meerdere nachten in de historische binnenstad. Ten opzichte van juli vorig jaar waren er dertien procent meer dagjestoeristen en vijf procent meer overnachtingen.

Ook niet-Europeanen

Schepen van Toerisme Mieke Hoste: “We zien beduidend meer buitenlandse bezoekers (+22%). De groei van het internationaal toerisme is een trend die we ook opmerken in de bezoekerscijfers in de eerste jaarhelft. Meer dan de helft van alle dagjesmensen en ruim vier op de vijf bezoekers zijn van buitenlandse herkomst."

Zo zit Brugge opnieuw op de tendensen die ze ook voor corona zag. "In 2022 zagen we de terugkeer van de Nederlanders, Fransen, Duitsers en Britten. Die laatste twee herkomstmarkten blijven in 2023 groeien, maar daar komen nu ook bezoekers bij uit Spanje, Italië, de Verenigde Staten en andere landen buiten Europa", zegt Mieke Hoste.