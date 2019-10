Meer Britse immigratie-officieren naar Zeebrugse haven

Groot-Brittannië zal meer immigratie-officieren sturen naar de havens van Zeebrugge en Purfleet, naar aanleiding van het overlijden van 39 transmigranten in een koeltransport. Dat schrijft De Standaard.

Er is daarover een akkoord met ons land, aldus de Britse minister van Binnenlandse Zaken Patel. Ze kondigde aan dat haar ministerie met politie en inlichtingendiensten harder wil optreden tegen georganiseerde misdaadbendes die koelwagens en vrachtwagens gebruiken voor het smokkelen van migranten. De minister zei dat de “tragische gebeurtenissen” in Essex aantonen dat er “veel meer, veel meer is om te doen”. Ze zei dat de reactie op “georganiseerde criminelen” die zich met illegale migratie inlaten “meedogenloos” zal zijn.

