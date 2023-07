Meer boetes voor peuken en meer fiets- en winkeldiefstallen in Oostende

Het aantal fietsdiefstallen nam opnieuw toe in 2022 na een dalende tendens in 2020 en 2021. Ten opzichte van 2021 stijgt dit aantal met 40%, al blijft het aantal fietsdiefstallen lager dan in 2017 (daling van 27%). Het aantal winkeldiefstallen blijft stabiel ten opzichte van 2017, al is er een stijging van 15% ten opzichte van 2021. Ook hier zal Covid-19 een impact gehad hebben.

Netheid blijft prioriteit

De stad zette ook in 2022 sterk in op netheid en bijhorende controles op reinheid. De cijfers voor ​ sluikstorten zijn een pak lager dan andere jaren. Er zijn in het algemeen wel veel meer vaststellingen van inbreuken op reinheid, vooral rond afvalstra­ten en op het weggooien van sigaretten­peuken. De vaststel­lingen rond het weggooien van peuken namen toe van 172 in 2020 naar 1446 in 2021 tot 3261 in 2022.

Dalende cijfers voor inbreuken blauwe zone en honden op het strand

De voorbije jaren werd er 2 keer per dag gecontroleerd op de blauwe zone (geen parkeerschijf/ beperkte parkeertijd). In 2022 was er door een herschikking van personeelsinzet telkens 1 controle per dag. Dit resulteert in lagere cijfers voor 2022 ten opzichte van de andere jaren. Dat is ook zo bij de cijfers voor inbreuken met honden op het strand. Honden zijn ondertussen in veel zones en op ruime uren toegelaten op het strand, ook in de zomer, wat het lagere cijfer verklaart.