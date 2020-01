Dat is ruim vier procent meer dan in 2018. De stijging is vooral te danken aan de heropening van het Gruuthusemuseum in mei. Alleen daar kwamen ruim 67.000 bezoekers over de vloer. Ook de omzet van de musea is gestegen: van 5,3 naar 5,5 miljoen euro.

Momenteel zijn ze in Brugge ook bezig met de herinrichting van het Groeningemuseum. De inkomhal en zalen worden aangepakt voor een verhoging van het bezoekerscomfort.

