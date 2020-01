Meer beleving, maar minder schaatsers op Wintergloed

Ondanks een kwart minder schaatsers zijn de stad en de handelaars tevreden over de eerste editie van Wintergloed in Brugge.

Het nieuwe concept verving het oude ijssculpturenfestival en de klassieke ijsbeleving op de Markt. De schaatspiste in kunststof in het Minnewaterpark zal ruim 5.000 mensen minder overtuigen dan de ijspiste op de Markt. Al is iedereen wel enthousiast over de meer gespreide winterbeleving in de stad.

Tot zondagavond

De kerstkramen op het Simon Stevinplein en de Markt zijn gebleven. De opstelling is wel veranderd als antwoord op de kritiek van vorig jaar. De handelaars daar zijn tevreden. Er waren wel minder Britten, maar wel meer Fransen, Spanjaarden en mensen uit voormalige Oostbloklanden. Zondagavond valt het doek over Wintergloed.

