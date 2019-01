Meer aandacht nodig voor mannen met onvervulde kinderwens

Koppels die geen kinderen kunnen krijgen, ondergaan een rouwproces, en dan is het voor de verwerking belangrijk om te praten. Zowel voor de vrouw als de man. En die laatste wordt soms uit het oog verloren. Het is bovendien een onderwerp dat nog vaak in de taboesfeer hangt. Voor koppels is het hoe dan ook een beproeving.

Shanti Van Genechten, Kinderwens Expertisenetwerk: “De vrouw wil een kind kunnen hebben, dragen en baren, zwanger zijn. Maar bij de mannen is dat een heel stil verdriet, om een onvervulde kinderwens te hebben. In de maatschappij zijn we gewend om te zeggen dat de man sterk moet zijn, maar uit onderzoek is gebleken dat het niet kunnen opnemen van die vaderrol, je kennis, normen en waarden niet kunnen doorgeven, dat dat een groot gemis is."

Getuigenis Peter Degand

Peter en zijn vrouw Emmy uit Menen zullen geen kinderen krijgen, ook al hebben ze alles geprobeerd. Ze hebben vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan en ze zijn een adoptieprocedure gestart. Helaas zonder resultaat. Het hoofdstuk kinderen is voor hen afgesloten. Peter Degand: “Praktisch gezien wel, maar niet in de betekenis van een wens. Die wens gaat er altijd een stuk blijven. Maar praktisch gezien is het wel afgesloten en hebben we er vrede mee genomen.”

Praten over emoties met je omgeving of met een kinderwensconsulent kan een mogelijke hulp of oplossing bieden.