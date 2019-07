Meense politica wil geldautomaat weer in supermarkt

Het kersverse Kamerlid Yngvild Ingels uit Menen dient een wetsvoorstel in om de automaten in supermarkten te regulariseren.

Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen. In zo'n 150 (buurt)supermarkten in ons land stond tot anderhalf jaar geleden een geldautomaat op een paar meter van de kassa. Maar eind 2017 werden bijna al die apparaten buiten werking gesteld. Dat is het gevolg van een 30 jaar oude beveiligingswet die voorschrijft dat zo'n automaat enkel gevuld mag worden door een erkende firma.

Steeds minder automaten in de straten

"Die wet dateert van lang voor er automaten voor supermarkten bestonden", zegt N-VA-Kamerlid Yngvild Ingels. "In de praktijk was er lange tijd een gedoogbeleid en vulde de winkelier de biljetten gewoon zelf aan." In 2017 gaf toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) de volledige beveiligingswet een update.

"Wij wilden deze situatie toen regulariseren, maar de aanpassing is uiteindelijk gesneuveld in het kader van een compromis." Plots begon de inspectie echter wél een strikte naleving van de wet af te dwingen. De winkels moesten dus een privaat beveiligingsbedrijf inschakelen om elke ochtend en avond langs te komen. "Een dure zaak en dus zijn ze er bijna allemaal mee gestopt. Terwijl het voor klanten toch zeer handig was, zeker nu steeds meer geldautomaten uit het straatbeeld verdwijnen."

Voor- en tegenstand

Het voorstel om opnieuw geldautomaten toe te laten in de supermarkten, wordt alvast positief onthaald door de handelsfederatie Comeos. "Het is goed dat mensen in de supermarkt terechtkunnen voor alles wat ze nodig hebben", zo klinkt het. "We vinden het goed dat de winkelier de baas kan zijn in zijn eigen winkel", zo zegt communicatieverantwoordelijke Hans Cardyn. "Al pleiten we daarmee zeker niet voor meer cash want we vinden dat er nog veel te weinig met kaart wordt betaald." Ook Buurtsuper.be, de Unizo-organisatie van de zelfstandige voedingshandel ziet het voorstel wel zitten. "Die geldautomaten in winkels bieden niet alleen maatschappelijk gezien een oplossing voor de minder mobiele bevolking. Maar ook de buurtsuper zelf heeft voordeel bij de installatie van zo'n geldautomaat. De hoeveelheid cash geld in de supermarkt slinkt gevoelig en de zaakvoerder moet niet langer zelf het cash geld naar de dichtstbijzijnde bank brengen", zegt Luc Ardies van Buurtsuper.be.

"Het toelaten van geldautomaten in handelszaken zal vooral bij kleine handelaars leiden tot een groter risico op inbraken en diefstallen". Dat zegt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), dat zich dan ook tegen het voorstel kant.

"Misschien kunnen supermarkten dit qua veiligheid en extra workload wel aan, maar dit wetsvoorstel zet de kleine zelfstandige handelaar in de kou. Die heeft niet de tijd en het personeel om dit erbij te nemen. Dat is ook zijn taak niet", aldus NSZ. Ook Febelfin, de bankenfederatie

is tegen. "Het is geen veilige oplossing om in de behoefte aan contant geld te voorzien".