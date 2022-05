Mediawijze week peilt naar online gedrag bij Kortrijkse jongeren

Veilig online gaan, op websites én sociale media: het blijkt iets waar de meeste jongeren zich wel bewust van zijn. Maar tegelijkertijd zijn ze zelf niet altijd even onschuldig. Tijdens de Mediawijze Week in Kortrijk leerden kinderen elkaars gedrag online kennen, en dat blijkt soms confronterend...

Het was Mediawijze Week in Kortrijk: leerlingen uit het lager en secundair hebben workshops gevolgd, theater bekeken over veiligheid online en vanmiddag gaat het over waar jongeren online mee bezig zijn.

De meeste leerlingen krijgen van hun ouders beperkte schermtijd opgelegd, blijkt tijdens een workshop in het Guldensporencollege Campus Zuid in Kortrijk. En in die online tijd is het soms ook minder plezant.

"Ik word niet zelf lastiggevallen maar je ziet dat andere mensen haat krijgen of zo;" zegt Diete Kint. "Maar ik hou mij daar niet mee bezig." Ook Fabian Vermoortele heeft er vaak mee te maken: "Meestal onbekende mensen die links doorsturen, of mensen die opeens vragen om de whatsapp toe te voegen die ik niet eens ken. Meestal rapporteer ik ze en verwijder ze daarna."

Dader en slachtoffer

"Kinderen weten van zichzelf heel goed wat ze leuk vinden en wat niet," zegt Marieke Desloovere van Pimento, die de workshops geeft. "Maar dat houdt hen niet altijd tegen om die dingen niet bij anderen te gaan doen. Zoals het voorbeeld daarnet: ze vinden het niet leuk als mensen ons continu volspammen met berichten .Dat is niet tof, dat is lastig en irritant. Om kort daarna toch toe te geven: we doen dat eigenlijk ook wel."



Misschien dat deze online workshop dan een eerste stap is om alvast dat probleem de wereld uit te helpen.