Medewerkers CWGC wieden 100 km bloemenborders

Door de hevige regenval en bijhorende temperaturen is er op de begraafplaatsen van het Gemenebest in de Westhoek een uitzonderlijke groei van onkruid.

Daarom slaan de collega’s van de kantoor- en bouwmedewerkers van de Commonwealth War Graves Commission in Ieper de handen in elkaar om hun collega tuinmannen te helpen de bloemenborders te wieden. (Lees verder onder de foto)

Manueel werk zonder pesticiden

De begraafplaatsen worden allemaal manueel door de tuinmannen gewied. In de Ieperboog gaat het over zo’n 100 kilometer bloemenborders. De hevige regenval die deze zomer het land teisterde is de ideale voedingsbodem voor allerhande planten – niet in het allerminst onkruid. Maar een verlofperiode met kleinere bezetting, extreme regenval en een engagement om 100% pesticide-vrij te werken, leidde er toe dat het werk zich opstapelde. Om die reden sloot de Commonwealth War Graves Commission al samenwerkingsovereenkomsten met de maatwerkbedrijven Westlandia en WAAK, die de tuinmannen een hand toesteken bij het onkruidvrij maken van de begraafplaatsen.

De CWGC telt in centraal West-Europa ongeveer 200 werknemers, waarvan bijna 150 tuinbouwmedewerkers. 88 hiervan werken in de Ieperboog.