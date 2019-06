Medeplichtige dodelijke steekpartij in Brugge vangt bot bij cassatie

In de zaak van de dodelijke steekpartij op de Markt van Brugge is het cassatieberoep van Steven Van Geel (26) verworpen.

De Leuvenaar werd op 1 februari door het hof van assisen veroordeeld tot acht jaar opsluiting als medeplichtige bij de doodslag op Mikey Peeters (19). Die straf is nu dus definitief.

In de nacht van 29 op 30 mei 2014 gingen Suleyman Betelguiriev (25) en Steven Van Geel een avondje stappen in Brugge. In de buurt van de Markt kregen ze het aan de stok met Mikey Peeters. Van Geel zou immers geroepen hebben naar Lore Versyck, de beste vriendin van het slachtoffer. Bovendien zou de Leuvenaar op dat moment met een mes gezwaaid hebben.

Na wat duw- en trekwerk ontstond een worsteling tussen Mikey Peeters en Steven Van Geel. Op dat moment raapte Versyck het mes op, maar dat werd snel overgenomen door Suleyman Betelguiriev. Toen het slachtoffer de bovenhand leek te halen in de schermutseling, haalde de Tsjetsjeense Oostendenaar zes keer uit met het mes. Voor de jonge Bruggeling kwam alle hulp te laat.

Voldoende gemotiveerd

Steven Van Geel moest zich voor de volksjury verantwoorden voor mededaderschap aan doodslag. Op de valreep werd ook een bijkomende vraag gesteld over zijn rol als medeplichtige. De Leuvenaar werd vrijgesproken als mededader, maar zeven van de twaalf juryleden zagen in hem wel een medeplichtige. Het hof sloot zich aan bij de meerderheid van de jury. Suleyman Betelguiriev, die na de steekpartij naar Tsjetsjenië vluchtte, werd bij verstek tot 30 jaar opsluiting veroordeeld.

Van Geel legde zich niet neer bij zijn veroordeling tot acht jaar opsluiting en trok daarom naar het Hof van Cassatie. De verdediging kon zich niet vinden in de manier waarop de beslissing in het arrest gemotiveerd werd. Bepaalde elementen in de motivering wezen immers net op mededaderschap, waar Van Geel niet voor veroordeeld werd. Ook enkele andere aspecten waren volgens de verdediging niet of onvoldoende gemotiveerd door het hof en de jury.

Het Hof van Cassatie stelde vast dat de beslissing wel degelijk voldoende gemotiveerd werd. Andere opmerkingen van de verdediging waren onontvankelijk, omdat cassatie zich over de feiten zelf niet kan uitspreken. In die omstandigheden werd het beroep van Van Geel op 11 juni verworpen.

Lees ook: