Medailles voor Wipers Times 14 & St. Bernardus op World Beer Awards

St.Bernardus Tripel won net zoals in 2019 goud in de categorie ‘Belgian Style Tripel’. Zowel St.Bernardus Abt 12 (in de categorie ‘Belgian Style Strong’) als St.Bernardus Prior 8 (in de categorie ‘Belgian Style Dubbel’) kregen een bronzen medaille.

"Bekroning voor het harde werk"

Brouwerij Kazematten haalde met de Wipers Times 14 brons in de categorie ‘Belgian Style Blond’.

Zaakvoerders Hans en Julie Depypere zijn uitermate fier op deze bekroningen: “Het is sowieso een vreemd en onvoorspelbaar jaar geweest tot nu toe. Dat we terug zoveel internationale erkenning krijgen voor de aanhoudende kwaliteit van onze bieren, zien we dan ook als een bekroning voor het harde werk van onze mensen. Ze hebben zich het laatste half jaar ongelofelijk flexibel en gedreven getoond, de crisis heeft met andere woorden ons nogmaals aangetoond dat ons personeel het enige echte van goudwaarde is in onze brouwerij.”