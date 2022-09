Aan het station van Lichtervelde was er deze ochtend een zoveelste ongeval waarbij een vrachtwagen zich vast reed. Niemand raakte gewond.

De chauffeur bleef ongedeerd maar was wel flink geschrokken. Zijn vrachtwagen was duidelijk hoger dan de 2,30 meter die geldt als maximumhoogte voor het verkeer dat door de tunnel onder de spoorweg wil rijden. De Kortemarkstraat was een uur afgesloten voor het verkeer.