Max (12) schrijft kookboek voor lotgenoten met Prader Willi

'Food for Heroes' is een nieuw en bijzonder kookboek, gemaakt door Max uit Kortrijk. Hij is 12 jaar en lijdt aan het Prader-Willisyndroom, waardoor hij minder spieren heeft en een onverzadigbare drang naar eten. Daarom is zijn eetpatroon aangepast.

Patiënten met het Prader Willisyndroom hebben een onverzadigbare honger die er voor zorgt dat zij zich dood kunnen eten omdat dat hongergevoel nooit stopt," zegt Veronique Denhaerinck, de mama van Max Fourier. "Fysiek zijn ze in staat om grote hoeveelheden te eten op een manier die wij niet kennen of kunnen."

Max staat op een streng dieet met beperkte ingrediënten. En duidelijke afspraken zijn belangrijk. Thuis hangen er zelfs sloten aan de keukenkasten. "Het is al voorgevallen dat we met drie volwassenen in de keuken waren en er stond nog één pot pindakaas en hij was er mee weg," getuigt Veronique. "Hoe hard je ook je best doet, het zal altijd gebeuren." (lees verder onder de foto)

Met de opbrengst van het kookboek van Max en een filmavond volgende week in Kortrijk wil Veronique een Prader-Willihuis oprichten. "In Nederland bestaat er al een Prader-Willihuis maar in België hebben we dat nog niet. De bedoeling is dat het volledig beveiligd wordt, zodanig dat zij een stukje rust hebben zowel Max als ook een aantal andere kinderen en volwassenen zodat ze samen toch wat steun hebben aan elkaar ook."