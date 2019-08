Mauri Vansevenant nieuwe leider in de Ronde van de Toekomst

Mauri Vansevenant moest in de 7de rit van de Ronde van de Toekomst nipt de zege laten aan de Colombiaan Tejada, maar Vansevenant mag wel de leiderstrui aantrekken.

Er zijn nog 3 ritten te rijden in de Ronde van de Toekomst. Mauri Vansevenant (20), zoon van ex-wielerprof Wim, is bezig aan een topseizoen bij de beloften. Eerder won hij ook al de Ronde van Aosta en de Tour du Piémont Pyrénéen. De profploegen staan in de rij om Vansevenant binnen te halen.

Lees ook: