Matthieu (Kamp Waes) fietst 1.225 kilometer

Matthieu Bonne houdt wel van een uitdaging. De 25-jarige Bredenaar reed zich drie dagen en twee nachten lang het snot voor de ogen. Een huzarenstukje van zo'n 1.224,7 kilometer en 10.733 hoogtemeters. Hij vertrok dinsdagmiddag rond 11u aan de Belgische kust voor zijn exploot. Meer dan 53 uur later kwam hij aan in zijn thuisstad Bredene. Matthieu legde een bijzonder parcours af. Zo fietste hij onder meer door Bütgenbach, waar het hoofdkwartier van Kamp Waes zich bevond.

"Ik ben nog nooit zo uitgeput geweest. De laatste 300 kilometer waren verschrikkelijk. Ik had het moeilijk om wakker te blijven en mijn gemiddelde daalde zelfs naar 20km/u. Op het einde kon ik bijna niets meer doen", schrijft Matthieu op zijn Instagramverhaal.

Het lijkt haast een trend te worden in wielerland: ritten van 300 kilometer en meer. Eerder knalde Remco Evenepoel maar liefst 50 keer de Muur van Geraardsbergen op. Oliver Naesen en ultrafietser Maxim Pirard haspelden dan weer 1.000 kilometer af langs de Vlaamse grens. Matthieu Bonne heeft dus straf gezelschap.

De krachtpatser is trouwens niet aan zijn proefstuk toe. Vorige zomer zwom hij nog het kanaal over. Een gedurfde onderneming, waarbij hij stroominwaarts 45 kilometer zwom in bijna twaalf uur. Slechts zeventien landgenoten bereikten ooit het Franse vasteland op eigen kracht. Kort na zijn recentste krachttoer gaf Matthieu aan in augustus al nieuwe plannen te hebben. Wordt ongetwijfeld vervolgd...