Matthieu Bonne op zucht van krankzinnig record

De laatste en beslissende dag voor Matthieu Bonne uit Bredene op de Canarische eilanden. Hij is op La Graciosa bezig aan zijn 8ste triatlon op 8 dagen. En ook dat wordt geen makkelijke opdracht want die loopt over onverharde wegen.

Matthieu Bonne moet dus zijn koersfiets wisselen met zijn mountainbike.

"Zwaarste triatlon van de acht"

"Dit wordt zonder twijfel de zwaarste triatlon van alle acht", zegt Matthieu.

"Na het zwemmen moet ik de fietsrit van 180 kilometer afwerken op de mountainbike en ook de marathon daarna is volledig offroad. Dit eiland is pure magie voor mij. Het heeft iets mythisch.

Toen ik twee maanden geleden op training was op Lanzarote heb ik beslist om dit eiland niet te verkennen. Ik wou het mysterie levendig houden tot het moment ik hier was. Nu zijn we hier. Laten we dit hier afmaken met een knal! Hopelijk!"

Krankzinnige prestatie

Bredenaar Matthieu Bonne is redder in het zwembad Lago in Brugge. Hij moet voor middernacht aankomen. Als hij vanavond slaagt in zijn krachttoer, dan heeft hij er een zwemtocht van 30 kilometer opzitten, een fietsrit van 1.440 kilometer en een looptocht van meer dan 330 kilometer.

BEKIJK HIER DE REPORTAGE: "BONNE IS HALFWEG: NOG 4 TRIATLONS TE GAAN" (9/05/2022):