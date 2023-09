Matthieu Bonne op weg om rond 20u record te breken

Bonne zwom de hele nacht van vrijdag op zaterdag door en ziet zijn einddoel bijna liggen. Rond 10 uur vanmorgen had hij al meer dan 110 effectieve kilometers bij elkaar gezwommen. Zijn tempo is intussen wat gezakt omdat zijn lichaam erg vermoeid raakt. Deze morgen dobberde Bonne met een ijsblokje in het water om zijn lippen te verzorgen. Door het zoute water heeft hij last van opgezwollen lippen. Vanavond zou de West-Vlaming het wereldrecord binnenhalen maar hij doet nog langer voort als hij daartoe in staat is. "De laatste loodjes zullen de allerzwaarste zijn", laat zijn team weten.

In maart werkte Bonne nog de meeste kilometers ooit af op een fiets in zeven dagen. In hun reeks straffe records lost hij straks waarschijnlijk Karel Sabbe af die exact één week geleden de snelste tijd bijstelde op de extreme Amerikaanse looproute Pacific Crest Trail.

De wereldrecordpoging van Bonne is live te volgen via deze link. De afstand die online op de teller staat, komt niet overeen met die waarnaar de Marathon Swimmers Federation kijkt. Het Instagram-kanaal van Matthieu Bonne zal bekendmaken wanneer Bonne zijn huzarenstukje officieel tot een goed einde heeft gebracht.

