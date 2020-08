Matthieu Bonne: "Misschien probeer ik het wel opnieuw"

Matthieu Bonne is er vannacht niet in geslaagd om als eerste mens ooit de hele Belgische kustlijn af te zwemmen. Vandaag reageert hij moe en ontgoocheld. Maar toch kijkt hij al vooruit: "Misschien probeer ik het wel opnieuw"

De Bredenaar voelde zich fysiek en mentaal nog goed maar een plots opstekende storm met windstoten tot 7 Beaufort besliste er deze nacht anders over. Van een grillige zee kan je niet winnen...

Er was wind voorspeld voor vannacht, dat wel. Maar niet dat die zo zwaar zou zijn en zo plots de kop zou opsteken. Nochtans leek het zwaarste achter de rug. Maar het ging plots heel snel. De veiligheid van Matthieu e nde bootcrew kwam in gevaar, en dus was stoppen de enige juiste beslissing.

"Het was gewoon niet meer zwembaar met die golven. Ik werd de hele tijd uit mijn ritme gehaald. Ik ging ook niet meer vooruit. Net op het punt dat dat eigenlijk wel moest want ik had de stroom mee. Het zou hoe dan ook erg moeilijk geworden zijn."

Falen is iets wat Matthieu niet vaak overkomt, maar hij kijkt al vooruit. "Misschien probeer ik het wel opnieuw. Liefst nog dit jaar dan. Maar het hangt ervan af hoe ik me voel en hoe ik recupereer. Want ik ben wel diep geweest gisteren."