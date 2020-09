Hij is 18 uur aan het zwemmen, waarvan veel tegen de stroom in. Hij heeft er weliswaar een zware en hevige nacht op zitten. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Vooral het stuk tussen Bredene en De Haan was een hele opgave. Het is de bedoeling dat hij deze namiddag in Knokke-Heist aankomt. Tijdens zijn zwemtocht krijgt hij veel aanmoediging. Ook zwemster Celestine dook een uur het water in om hem te ondersteunen.

