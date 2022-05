Matthieu Bonne bezig aan tweede dag: "tijdens bootreis zeebenen, ik blijf liggen"

Het eiland El Hierro, waar Bonne vandaag de tweede dag afwerkt, is ook voor hem een ontdekking: "ik was nog nooit op het eiland, dus ik ga het helemaal in me opnemen, ik ga er van elk moment genieten."

Zeebenen

Bonne pendelt tussen de eilanden per boot, maar dat is niet zomaar een plezierreisje: "Dat is redelijk heftig. Als ik lig gaat het nog, maar van zodra ik rechtsta krijg ik zeebenen. Dus: ik blijf gewoon liggen." (lees verder onder de kaart)

Na zijn prestatie vandaag reist Bonne vanavond door naar La Gomera.

