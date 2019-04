In het Grandvalbos in Sint-Denijs bij Zwevegem is voor de tweede keer een groot sluikstort ontdekt. De gemeente overweegt nu om een slagboom te plaatsen aan de ingang van het bos.

Het gaat niet zomaar om wat kleine spullen, maar ook om matrassen, lattebodems, tuinstoelen en kasten. De gemeente Zwevegem is op zoek naar de persoon die dit daar gedumpt heeft. Wie iets meer weet, mag mailen naar ikmeld@zwevegem.be. (lees verder onder de foto)

Het Grandvalbos is een bos van 8 ha. Het is gelegen in Sint-Denijs, aan de grens met Kooigem en is beschermd als landschap.