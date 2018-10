Mathijs Goderis wordt wellicht schepen in Brugge

De kans is groot dat gemeenteraadslid Mathijs Goderis schepen wordt voor sp.a in Brugge.

Dat bevestigt een bron binnen de partij.

Goderis kreeg zondag 1.417 voorkeurstemmen achter zijn naam. Met Mathijs Goderis trekken de Brugse socialisten de kaart van de verjonging. Er is al gepolst naar zijn ambities en Goderis wil graag schepen worden. Pablo Annys wordt OCMW-voorzitter. De huidige onderwijsschepen leidt de gesprekken binnen sp.a. Annick Lambrecht twijfelt tussen Brussel en Brugge en laat zich wellicht binnen het college vervangen tot de Vlaamse en federale verkiezingen in mei. Zo komen ook Mieke Hoste, Philip Pierins en Dolores David in the picture voor een schepenmandaat.

Wat met Matthys?

Bij verkiezingswinnaar CD&V laat toekomstig burgemeester Dirk De fauw zich al zeker flankeren door Franky Demon en ex-radiopresentator Nico Blontrock. Martine Matthys was met 3.318 voorkeurstemmen de best scorende vrouw op de lijst, maar is nog niet zeker van een schepenmandaat. Ook Minou Esquenet, Hilde Decleer en Pieter Marechal azen op een plekje in het college. Mogelijk wordt coming man Marechal pas later tijdens de legislatuur schepen.

Pillen of Soete?

Bij Open VLD Plus is Mercedes Van Volcem een certitude. Als de verkiezingslogica gerespecteerd wordt, zal ook Jasper Pillen schepen worden. Pillen was goed voor 3.275 voorkeurstemmen, maar het is nog onduidelijk welke afspraken er gekoppeld werden aan de transfer van Ann Soete. Mogelijk komt er bij de liberalen een schepenwissel in de loop van de volgende legislatuur.