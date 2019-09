Matexpo verwacht 40.000 vakmensen

In Kortrijk is de grootste bouwbeurs van de Benelux gestart. Matexpo verwacht de komende 5 dagen meer dan 40.000 bezoekers uit heel wat verschillende landen.

Van gigantische torenkranen tot de kleinste bulldozer: zo’n 370 exposanten tonen de laatste nieuwigheden voor de bouwsector, onder wie ook heel wat West-Vlaamse ondernemers.

De site van Kortrijk Xpo lijkt vandaag op een gigantische bouwwerf met meer dan 135.000 vierkante meter expositieruimte: zowel binnen als buiten, want alle parkeerterreinen rond de hallen worden gebruikt. In Kortrijk is er weinig groei mogelijk want alles is volzet, maar toch heeft de organisatie voorlopig niet de ambitie om de stad te verlaten. Dat deed Busworld eerder wel.