Matexpo sluit af met 38.000 bezoekers: 'Opsteker voor de sector'

Matexpo heeft dit jaar zo’n 38.000 bezoekers over de vloer gehad. De organisator spreekt van een opsteker voor de bouwsector.

Doel van deze beurs en haar 357 exposanten is vooral: kwaliteitsvolle contacten leggen. Gregory Olszewski: “Quasi alle exposanten waren het over één ding eens: de kwaliteit van de bezoekers was deze editie bijzonder hoog. En dat heeft geleid tot heel wat interessante contacten, goeie leads en bij heel wat exposanten tot concrete verkopen.”

Wat ook opviel deze editie was de uitzonderlijke hoge opkomst voor de vele seminaries en randactiviteiten. Daarnaast werd veel aandacht besteed aan jongeren die de beurs op donderdag massaal bezochten. Uiteindelijk tikte de teller op 38.048 bezoekers af.

